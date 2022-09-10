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GAME CHAT: South Florida vs. Howard

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla. (Sept. 10, 2022) -- South Florida (0-1, 0-0 AAC) looks to even its record tonight when it hosts Howard (0-2, 0-0 MEAC) in Raymond James Stadium at 7 p.m. (ESPN+)

The Bulls look to bounce back from their opening day loss to Brigham Young.

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