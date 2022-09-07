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{{ timeAgo('2022-09-07 12:12:40 -0500') }} football Edit

Coordinators' Update: Bob Shoop & Travis Trickett preview Howard

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

South Florida Coordinators Bob Shoop and Travis Trickett met with the media via Zoom Wednesday and previewed Howard.

This is the first-ever meeting between the Bulls and Bison. Game time is slated for 7 p.m. at Raymond James Stadium. The game may be viewed on ESPN+

You may watch Coach Shoop and Coach Trickett in the media player below.

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