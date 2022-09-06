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Everything Jeff Scott said on Tuesday of Howard game week

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla. (Sept. 6, 2022) – South Florida Bulls head coach Jeff Scott met with the media Tuesday to discuss Saturday night’s opponent, Howard, bouncing back from the loss to Brigham Young, provide injury updates and more.

Watch and listen to everything Scott said in the media player below.

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