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GAME CHAT: South Florida at Louisville

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

South Florida (1-2) takes on Louisville (1-2, 0-2 ACC) today at noon in Cardinal Stadium (ACC Network). USF trails in its series with Louisville 5-6. The two programs faced each other as members of Conference USA, the Big East and for one season in The American.

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Behind Enemy Lines: South Florida at Louisville

WATCH: Jeff Scott’s final press conference before Louisville

BY THE NUMBERS: Louisville through three games

Coordinators’ Update: Bob Shoop & Travis Trickett preview Louisville

WATCH: Everything Jeff Scott said on Tuesday of Louisville game week

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