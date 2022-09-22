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WATCH: Jeff Scott’s final press conference before Louisville

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

Jeff Scott spoke to reporters via Zoom Thursday for the final time before South Florida (1-2) plays Louisville (1-2, 0-2 ACC) on Saturday at noon ET at Cardinal Stadium in Louisville, KY.

You may watch Coach Scott’s full media availability in the media player below.


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