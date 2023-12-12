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USF flip DE Ira Singleton after official visit to Tampa

Kelly Quinlan • BullsInsider
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South Florida coaches bolstered the massive defensive line rebuild with another commit this time from Ira Singleton from Parkview HS (Ga.). Singleton was committed to Miami (Ohio) since late June before flipping to the Bulls just two weeks before the early signing period.

As a senior, Singleton racked up 10.5 sacks and 65 total tackles putting him over the 21 sack mark for his career.

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