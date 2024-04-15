Advertisement
News More News
ago football Edit

The Bulls add their QB for the 2025 class in Locklan Hewlett

Kelly Quinlan • BullsInsider
Publisher

Locklan Hewlett was an early commit to Wake Forest, but after reopening his recruitment he has decided to stay in his home state of Florida and play for South Florida. The St. Augustine HS standout made his decision public after several visits to Tampa this spring.

Hewlett detailed his relationship with the USF staff with us last week and why they became the favorite.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement