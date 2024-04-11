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Bulls take the lead for top QB target Locklan Hewlett after visit
Kelly Quinlan
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BullsInsider
Publisher
South Florida's top quarterback target for 2025 Locklan Hewlett took an important visit to Tampa last weekend with his family in tow. The St. Augustine HS signal caller reopened his recruitment las...
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