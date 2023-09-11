News More News
premium-icon
ago football Edit

South Florida PFF Grade book from win over FAMU

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla. (Sept. 11, 2023)South Florida (1-1) didn’t play its cleanest game – 16 penalties – but the Bulls posted their first win under first-year head coach Alex Golesh Saturday at Raymond James Stadium as USF defeated Florida A&M (1-1) 38-24.

The victory snapped a 10-game winning streak for FAMU, which has posted back-to-back nine-win seasons.

We look at the top performers according to the Pro Football Focus (PFF) grades and snap counts from the game.

*****

FINAL 2023 TEAM RECRUITING RANKINGS: Comprehensive (overall) ranking | High school/JUCO ranking | Transfer portal ranking

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer portal player ranking | Transfer portal team ranking | Transfer Tracker | Message board

*****

South Florida, USF, Bulls
Sep 9, 2023; Tampa, Florida, USA; South Florida Bulls head coach Alex Golesh watching the game against Florida A&M Rattlers in the during the second quarter at Raymond James Stadium. (Morgan Tencza-USA TODAY Sports)
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}