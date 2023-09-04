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South Florida PFF Grade book from loss to Western Kentucky

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla. (Sept. 4, 2023)South Florida looked sharper, and better prepared than at any time in the past three seasons, in Saturday’s loss to Western Kentucky. We look at the top performers according to PFF College and the snap counts from the game.


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FINAL 2023 TEAM RECRUITING RANKINGS: Comprehensive (overall) ranking | High school/JUCO ranking | Transfer portal ranking

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer portal player ranking | Transfer portal team ranking | Transfer Tracker | Message board

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South Florida, USF, Bulls
Sep 3, 2023, Bowling Green, Kentucky, USA; South Florida Bulls running back Nay’Quan Wright (5) runs with the ball during a game against Western Kentucky at Houchens Industries-L.T. Smith Stadium. (South Florida Athletics)
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