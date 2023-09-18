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South Florida PFF Grade book from loss to No. 13 Alabama

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Sept. 18, 2023)South Florida (1-2) kept No. 13 Alabama (2-1) out of the end zone for almost three quarters Saturday before falling 17-3 at Raymond James Stadium.

USF quarterback Byrum Brown completed 14 of 28 passes for 87 yards and one interception for USF. He also ran for a team-high 97-yards on 23 carries as the Bulls gained 177 on the ground.

The only USF scoring drive covered four yards.

We look at the top performers according to the Pro Football Focus (PFF) grades and snap counts from the game.

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FINAL 2023 TEAM RECRUITING RANKINGS: Comprehensive (overall) ranking | High school/JUCO ranking | Transfer portal ranking

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer portal player ranking | Transfer portal team ranking | Transfer Tracker | Message board

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South Florida, USF, Bulls
Sep 16, 2023; Tampa, Florida, USA; South Florida Bulls tight end Weston Wolff (18) leaps over Alabama Crimson Tide defensive back Terrion Arnold (3) in the fourth quarter at Raymond James Stadium. (Nathan Ray Seebeck/USAToday)
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