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From The Locker Room: South Florida 81 Memphis 99

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Feb. 8, 2023) -- South Florida head coach Brian Gregory plus players Tyler Harris and Selton Miguel met with the media following the Bulls (10-14; 3-8 AAC) 99-81 loss to Memphis.

Watch the full pressers in the media players below.

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