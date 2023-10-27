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Wekiva 2025 DB Jabari Smith commits to USF

Kelly Quinlan • BullsInsider
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USF added another piece to the 2025 class on Friday with the commitment of Wekiva HS defensive back Jabari Smith. Smith was an early offer for the Bulls and he has visited multiple times bonding with the staff leading to his decision to commit early.

Stay tuned for more on this developing story.

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