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WATCH: LB Dwayne Boyles previews Louisville

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla. (Sep. 20, 2022) – South Florida linebacker Dwayne Boyles met with the media Tuesday in the Hall of Fame room at the Lee Roy Selmon Athletics Center and previewed the Bulls’ next opponent – the Louisville Cardinals.

Boyles made his fourth career interception at Florida Saturday and returned it 37 yards to set up a touchdown.

You may watch Boyles’ media availability in the video player below.

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