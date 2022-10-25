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WATCH: Everything Jeff Scott said on Tuesday of Houston game week

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla. (Oct. 25, 2022) – South Florida Bulls head coach Jeff Scott met with the media Tuesday to provide injury updates and to discuss Saturday afternoon’s opponent – the Houston Cougars (4-3, 2-1 AAC).

USF (1-6, 0-3 AAC) returns to action following a bye week with a noon kickoff on ESPN2.

You may watch and listen to everything Scott said in the media player below.

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