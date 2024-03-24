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Video: CAAR and players talk about the loss to VCU in the NIT

Kelly Quinlan • BullsInsider
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South Florida was on the brink of advancing to the round of 16 in the NIT, but VCU was able to hold on and defeat the Bulls 80-75 Sunday night in Tampa. Head coach Amir Abdur-Rahim and players Chris Youngblood and Kasean Pryor talk about the loss and what is next for the Bulls.

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