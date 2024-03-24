PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video: CAAR and players talk about the loss to VCU in the NIT
Kelly Quinlan
•
BullsInsider
Publisher
South Florida was on the brink of advancing to the round of 16 in the NIT, but VCU was able to hold on and defeat the Bulls 80-75 Sunday night in Tampa. Head coach Amir Abdur-Rahim and players Chris Youngblood and Kasean Pryor talk about the loss and what is next for the Bulls.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjMiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VzZi5yaXZhbHMuY29tL25l
d3MvdmlkZW8tY2Fhci1hbmQtcGxheWVycy10YWxrLWFib3V0LXRoZS1sb3Nz
LXRvLXZjdS1pbi10aGUtbml0IgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAg
IHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVs
ID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBd
OyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVl
biB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0
IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92
em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywg
ZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3Jj
PSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9
NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnVzZi5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3
cyUyRnZpZGVvLWNhYXItYW5kLXBsYXllcnMtdGFsay1hYm91dC10aGUtbG9z
cy10by12Y3UtaW4tdGhlLW5pdCZjNT0yMDIyNzMzMTYzJmN2PTIuMCZjaj0x
JmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUg
VGFnIC0tPgoKCg==