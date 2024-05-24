PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
USF signee Hasaan Sykes reopening his recruitment
Kelly Quinlan
•
BullsInsider
Publisher
Tucker (Ga.) cornerback Hasaan Sykes signed with South Florida in December but announced on Friday that he will be unable to attend school in Tampa and is reopening his recruitment three months before the start of the 2024 season.
Sykes committed to the Bulls over several high-level academic FCS programs and a few smaller G5 schools. USF changed cornerbacks coaches during the offseason adding DeMarcus Van Dyke after parting ways with Matthew Birkett in the offseason. Birkett was the lead recruiter for Sykes.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EdWUgdG8gdW5mb3Jlc2VlbiBjaXJjdW1zdGFuY2VzIEkgd2lsbCBu
b3QgYmUgYXR0ZW5kaW5nIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
VVNGRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVTRkZvb3RiYWxs
PC9hPi4gTXkgcmVjcnVpdG1lbnQgaXMgb3Blbi4gMjAyNCBDQiA24oCZIDE3
NSA0LjQ4IDQwIDMuOTggR1BBIFR1Y2tlciBIaWdoIFNjaG9vbCBHQSBTZW5p
b3IgRmlsbTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzFqSGloSkoza0UiPmh0
dHBzOi8vdC5jby8xakhpaEpKM2tFPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vOWhvVU9oOXdxNiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzlob1VPaDl3cTY8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgSGFzYWFuIFN5a2VzIChAU3lrZXNfSGFzYWFuKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N5a2VzX0hhc2Fhbi9zdGF0dXMv
MTc5NDA3MjQyNzg1NDQ3OTU0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkg
MjQsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjMiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VzZi5yaXZhbHMuY29tL25l
d3MvdXNmLXNpZ25lZS1oYXNhYW4tc3lrZXMtcmVvcGVuaW5nLWhpcy1yZWNy
dWl0bWVudCIsCiAgICBjc19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDog
JypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAn
Km51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1
bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5n
ZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0
cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2Yg
Y3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAg
cy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAg
ICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsK
PC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iu
c2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0
dHBzJTNBJTJGJTJGdXNmLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGdXNmLXNpZ25l
ZS1oYXNhYW4tc3lrZXMtcmVvcGVuaW5nLWhpcy1yZWNydWl0bWVudCZjNT0y
MDIyNzMzMTYzJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3Njcmlw
dD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==