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USF lands Treasure Coast DT Grant

Kelly Quinlan • BullsInsider
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South Florida added another key piece to the 2024 class on Saturday with the commitment of defensive tackle Jahari Grant from Treasure Coast. Grant was on campus on Saturday for the Bay Bash held by new head coach Alex Golesh and he decided that he wanted USF to be his home for college during the visit.

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