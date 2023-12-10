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USF land coveted transfer DE Obi Ezeigbo

Kelly Quinlan • BullsInsider
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Despite playing at small Gannon College in Pennsylvania, defensive end Obi Ezeigbo has become a priority target for many schools looking for a pass rusher and USF won out landing his commitment.

The New Jersey native posted 7.5 sacks and 52 tackles this season for the Knights earning the attention of multiple FBS programs including USF.

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