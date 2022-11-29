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football
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South Florida WR Jimmy Horn Jr. enters the portal
South Florida wide receiver
Jimmy Horn Jr. has entered the transfer portal.
Nov 26, 2022; Tampa, Florida, USA; South Florida Bulls wide receiver Jimmy Horn Jr. (5) runs with the ball against the UCF Knights during the fourth quarter at Raymond James Stadium. (Douglas DeFelice-USA TODAY Sports)
A sophomore, Horn Jr. appeared in 23 games, caught 67 passes for 959 yards and four touchdowns to go along with 107 yards on the ground and one rushing TD on 14 carries. Horn Jr. also had 16 kickoff returns for 323 yards and a touchdown.
The Bulls fired head coach
Jeff Scott on Nov. 6 after three seasons. That allowed USF players to have an immediate 30-day window to enter the transfer portal.
A three-star prospect out of Seminole HS (Sanford, Fla.), Horn Jr. chose USF over offers from
Georgia, Oklahoma, Tennessee, Ole Miss and among others. Florida Atlantic
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