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South Florida releases depth chart for week 1 against BYU

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla. (Sept. 3, 2022) – South Florida released its official depth chart today, hours before its season opener against No. 25 Brigham Young at Raymond James Stadium (4 p.m. ESPNU).

Here is what the Bulls are rolling with against the Cougars:


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