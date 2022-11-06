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{{ timeAgo('2022-11-06 19:19:02 -0600') }} football Edit

South Florida recruits sound off on Jeff Scott's exit

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

BullsInsider.com has reached out to prospects who have verbally committed to South Florida to get their reaction to Jeff Scott exiting the Bulls football program.

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