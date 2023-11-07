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South Florida head coach Amir Abdur-Rahim previews SC State

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Nov. 7, 2023)South Florida men’s basketball head coach Amir Abdur-Rahim met with the media Tuesday ahead of Thursdays season opener against South Carolina State at Yuengling Center.

Watch and listen to everything said during the press conference in the media player below.

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