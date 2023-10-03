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South Florida Coach Amir Abdur-Rahim talks upcoming season and more

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Oct. 3, 2023) -- South Florida men’s basketball coach Amir Abdur-Rahim met with the media Tuesday afternoon and discussed the upcoming season, how off season work outs went, the most important member of his staff and more.

Watch Coach Abdur-Rahim's full comments in the media player below.

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