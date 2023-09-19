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Rice Owls head coach Mike Bloomgren previews South Florida game

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

Rice Owls (2-1) head coach Mike Bloomgren held his weekly press conference Tuesday. Rice makes its American Athletic Conference debut Saturday when the Owls come to Tampa to face South Florida (1-2). Kickoff is set for 4 p.m. ET with coverage on ESPNU.

The Owls are riding a two-game win streak into their first AAC game.

USF will look to snap a four-game losing skid in AAC openers that dates to a Sept. 22, 2018 victory over ECU (20-13) in Raymond James Stadium. This will be the first home AAC opener since 2019 (SMU). USF was supposed to open the 2022 AAC season at home vs. ECU, but the game was moved to Boca Raton due to Hurricane Ian.

Watch and listen to everything Bloomgren said in the media player below.


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