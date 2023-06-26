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PK Gramatica joins USF's 2024 class

Kelly Quinlan • BullsInsider
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South Florida bolstered the kicking unit for 2024 with the commitment of kicker Nico Gramatica from Cambridge Christian School in Tampa on Monday night. Gramatica is also the son of former Super Bowl Champion Tampa Bay Bucs kicker Martin Gramatica giving him impressive bloodlines.


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