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Live Chat: South Florida vs. Tampa

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla. (Nov. 1, 2022) -- The South Florida men's basketball team begins the road to its sixth season with Brian Gregory at the helm with an exhibition game against Tampa at 7 p.m. tonight at the Yuengling Center. The game is available on 102.5 HD-2 and on Bulls Unlimited via iHeart Radio.

The Bulls are coming off an 8-23 season and Tampa, a Division II program, is coming off a 16-10 season.

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