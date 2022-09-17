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Jaiun Simon covers South Florida Bulls visit

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

Pebblebrook (GA) High School forward Jaiun Simon has recovered from back and groin injuries that hampered him during the summer Travel Team season and has begun preparing for his senior season. He is also visiting college campuses. South Florida got Simon, his mother and his grandmother in Tampa for an official visit last weekend.


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