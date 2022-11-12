News More News
{{ timeAgo('2022-11-12 09:50:00 -0600') }} football Edit

Game Chat: South Florida vs. SMU

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla. (Nov. 12, 2022) – South Florida (1-7, 0-4 AAC) hosts Southern Methodist (4-4, 2-2 AAC) in an American Athletic Conference matchup today at Raymond James Stadium. Kickoff is slated for 12 p.m. ET on ESPNU.

The game marks just the second time the Bulls have played in their home stadium in 63-days.


*****

Follow all the developments inside the football program, the coaching search and the basketball team as its season begins -- and save 50% on your first year.

CLICK HERE TO JOIN!!!

Use Promo Code: BULLSNEXT


South Florida, USF, Bulls
Join now and save big!!!

The Bulls, who haven’t defeated an FBS opponent since stomping the Owls 34-14 last season, will be aiming for a win with Special Teams Coordinator Daniel Da Prato as interim head coach.

To join the conversation with other Bulls fans click HERE.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}