News More News
{{ timeAgo('2022-12-22 16:55:00 -0600') }} basketball Edit

Game Chat: South Florida vs. NJIT

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Dec. 22, 2022) -- South Florida hosts New Jersey Institute of Technology (NJIT) tonight at 7 p.m. at Yuengling Center in the Bulls' final game of a three-game homestand. The game also marks the conclusion of the Bulls' non-conference slate. The game will be streamed on ESPN+.

USF (6-6) defeated Hofstra 77-70 on Monday and seeks its fifth straight victory tonight.

NJIT (2-9) snapped a five-game losing streak Sunday when it defeated Niagara 62-53.

Read our game preview HERE.

To join the conversation with other Bulls fans click HERE.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}