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From The Locker Room: South Florida 77 Hofstra 70

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla. (Dec. 19, 2022) -- South Florida head coach Brian Gregory met with the media following the Bulls 77-70 victory Monday night at Yuengling Center.

You may watch Gregory's full press conference in the media player below.

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