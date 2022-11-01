News More News
{{ timeAgo('2022-11-01 20:45:20 -0500') }} basketball Edit

From the locker room: South Florida 66 Tampa 61

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, FLA., (NOV. 1, 2022) – South Florida head coach Brian Gregory met with the media following the Bulls 66-61 exhibition game victory over Tampa.

Down 49-42 with 9:31 to play, USF outscored Tampa 20-6 over the next 6:24 to take control of the game.

Watch Gregory's full post game press conference in the media player below.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}