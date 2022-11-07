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From the locker room: South Florida 61 Southeast Missouri 64

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, FLA., (NOV. 7, 2022) – South Florida head coach Brian Gregory, plus forward Keyshawn Bryant (team high 19-points) and guard Jamir Chaplin (six points, six rebounds and two assists) met with the media following the Bulls loss to Southeast Missouri State.

Watch the full post game press conferences in the media player below.


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