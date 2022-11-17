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From the locker room: South Florida 60 Austin Peay 62

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Nov.. 17, 2022) -- South Florida head coach Brian Gregory met with the media following the Bulls 62-60 loss to Austin Peay Thursday night at Yuengling Center.

USF has lost four games by a combined 13 points to start the season.

You may watch the full press conferences in the media players below.

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