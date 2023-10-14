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From the locker room: South Florida 14 FAU 56

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

South Florida head coach Alex Golesh and select players met with the media following the Bulls loss to FAU at Raymond James Stadium in front of an announced crowd of 36,670 on Saturday.

The game marks the second consecutive game that USF gave up 56-points.

(Skip ahead to the 27:16 mark of the video)

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