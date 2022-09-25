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football
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Fla. OL Timothy Lawrence picks USF over Georgia Southern, FAU, others
Russell Johnson
•
BullsInsider
Special Contributor
South Florida added an under-the-radar piece to their 2023 class on Sunday evening, when Fleming Island (Fla.) OL Timothy Lawrence picked the Bulls.
Lawrence picked USF over other offers from FAU, Georgia Southern, and Middle Tennessee among others.
He becomes commitment No. 6 in the 2023 class, and the second on the offensive line.
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Lawrence lists himself as more of an ATH on Twitter, playing TE, DE and OL at the HS level.
Check out his highlights below to get a feel for what the Bulls are adding.