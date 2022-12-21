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Everything Alex Golesh said at his NSD press conference

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Dec. 21, 2022) -- South Florida coach Alex Golesh met with the media Wednesday to discuss his first National Signing Day as the Bulls head coach.

You may watch Golesh's full press conference comments in the media player below.

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