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Coordinators' Update: Todd Orlando & Joel Gordon preview Temple

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Nov. 1, 2023)South Florida (4-5; 2-3 AAC) returns to Raymond James Stadium Saturday, for the first time since Oct. 14, to face Temple (3-6; 1-4) in an American Athletic Conference game.

USF is 4-1 against Temple in Raymond James Stadium.

Watch the media availability in the media player below.

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