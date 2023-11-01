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Coordinators' Update: Todd Orlando & Joel Gordon preview Memphis

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Nov. 1, 2023)South Florida (4-4; 2-2 AAC) resumes American Athletic Conference play, following an open week, Saturday at Memphis (6-2; 3-1 AAC). With four regular season games remaining – two at home –the Bulls are in position to earn a bowl bid for the first time since 2018.

USF and Memphis have faced each other 11-times with the Bulls winning four of the contests. The two teams have not met since the 2020 season.

Watch the media availability in the media player below.

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FINAL 2023 TEAM RECRUITING RANKINGS: Comprehensive (overall) ranking | High school/JUCO ranking | Transfer portal ranking

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer portal player ranking | Transfer portal team ranking | Transfer Tracker | Message board

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