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Coordinators' Update: Todd Orlando & Joel Gordon preview Florida A&M

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, Fla., (Sept. 6, 2023)South Florida Coordinators Todd Orlando (Defense) and Joel Gordon (Offense) met with the media via Zoom Wednesday and previewed the Bulls Saturday night opponent Florida A&M.

Game time is slated for 7 p.m. at Raymond James Stadium. The game may be viewed on ESPN+.

You may watch Coach Orlando and Coach Gordon in the media player below.

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