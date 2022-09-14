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Coordinators' Update: Bob Shoop & Travis Trickett preview Florida

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

South Florida Coordinators Bob Shoop and Travis Trickett met with the media via Zoom Wednesday and previewed Florida.

USF hits the road for the first time this season and for its third-ever game against UF.

You may watch Coach Shoop and Coach Trickett in the media player below.

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