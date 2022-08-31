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Coordinators' Update: Bob Shoop & Travis Trickett preview BYU

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

South Florida Coordinators Bob Shoop and Travis Trickett met with the media via Zoom Wednesday and previewed BYU.

The Bulls and Cougars meet for the second time in four seasons at Raymond James Stadium Saturday at 4 p.m. (ESPNU)

You may watch Coach Shoop and Coach Trickett in the media player below.

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