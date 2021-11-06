 BullsInsider - Bulls land versatile ATH Eddie Kelly
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Bulls land versatile ATH Eddie Kelly

Kelly Quinlan • BullsInsider
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A week after his teammate committed to USF, West Orange HS standout Eddie Kelly committed to South Florida. The Bulls have been recruiting the athlete for several years and he projects to play defensive end in Tampa.

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