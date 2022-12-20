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{{ timeAgo('2022-12-20 15:02:50 -0600') }} football Edit

Bulls land IMG CB Jarvis Lee

Kelly Quinlan • BullsInsider
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South Florida continued their roll coming off a big official visit weekend with the commitment of IMG Academy (Fla.) three-star cornerback Jarvis Lee on Tuesday ahead of his signing on Wednesday. The former Georgia Tech commit reopened his recruitment on December 7th and the Bulls' new staff made a full-court press to land him.

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