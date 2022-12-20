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football
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Bulls land IMG CB Jarvis Lee
Kelly Quinlan
•
BullsInsider
Publisher
South Florida continued their roll coming off a big official visit weekend with the commitment of IMG Academy (Fla.) three-star cornerback
Jarvis Lee on Tuesday ahead of his signing on Wednesday. The former Georgia Tech commit reopened his recruitment on December 7th and the Bulls' new staff made a full-court press to land him.
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