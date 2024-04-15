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Bulls land first non-Floridian commit for 2025 with RB Shane Marshall

Kelly Quinlan • BullsInsider
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South Florida has been recruiting the Peach State hard and they added a running back Monday with the commitment of Irwin County (Ga.) star Shane Marshall. Marshall has been a consistent producer on the high school level as a running back and will aim to take that with him to Tampa.

Stay tuned for more on this developing story.


Shane Marshall during his visit to USF Saturday
Shane Marshall during his visit to USF Saturday (Shane Marshall)
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