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Bulls land first non-Floridian commit for 2025 with RB Shane Marshall
Kelly Quinlan
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BullsInsider
Publisher
South Florida has been recruiting the Peach State hard and they added a running back Monday with the commitment of Irwin County (Ga.) star
Shane Marshall. Marshall has been a consistent producer on the high school level as a running back and will aim to take that with him to Tampa.
Stay tuned for more on this developing story.
Shane Marshall during his visit to USF Saturday (Shane Marshall)
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