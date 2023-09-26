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Bulls land CB target Platt

Kelly Quinlan • BullsInsider
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South Florida added another piece to the 2024 recruiting puzzle with the commitment of athlete Deylen Platt on Monday night. The Venice HS standout committed to the Bulls as a cornerback adding a second player at a key position in the rebuild Alex Golesh has undertaken with the USF defense.

Platt attended the Rice game last Saturday and was on campus for an unofficial visit back in late July before the dead period began.

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