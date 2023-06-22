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Bulls add late signee DT Terrence Edmonds
Kelly Quinlan
•
BullsInsider
Publisher
Former Lake Wales defensive lineman Terrence Edmonds appeared to be headed to a Junior College, but after working out for the South Florida staff, Edmonds ended up signing with the Bulls on Wednesday.
Edmonds will join the 2023 class already enrolled and join the team for fall camp. New Bulls head coach Alex Golesh is looking to restock a thin offensive and defensive line room as quickly as possible and the addition makes sense for the program.
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