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Bulls add former Baylor WR Seth Jones

Kelly Quinlan • BullsInsider
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Former Baylor wide receiver Seth Jones transferred to South Florida on Saturday following a visit to Tampa. Jones started the first five games of the season for the Bears at outside receiver and played in six games overall with seven catches for 73 yards this past season.

He has two years remaining of eligibility for the Bulls.

Former Baylor WR Seth Jones committed to USF on Saturday
Former Baylor WR Seth Jones committed to USF on Saturday (Chris Jones/USAToday)
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