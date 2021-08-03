 BullsInsider - BITV: Walking tour of the new USF Locker Room and Lounge
News More News
{{ timeAgo('2021-08-03 13:42:09 -0500') }} football Edit

BITV: Walking tour of the new USF Locker Room and Lounge

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

Bulls Insider takes you inside the new South Florida football locker room and player's lounge that was debuted on Tuesday for the team and media members.

CLICK HERE TO DISCUSS THE LOCKER ROOM

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}