 BullsInsider - BI TV: All Access South Florida men’s basketball practice
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BI TV: All Access South Florida men’s basketball practice

Russ Wood • BullsInsider
Managing Editor
@RussHoops

TAMPA, FLABullsInsider.com was on hand last Tuesday at South Florida’s men’s basketball practice and shot video of the Bulls.

Fans can watch USF players go through drills while head coach Brian Gregory, his assistants give instructions.


Originally only the first 15 minutes of practice following stretching were going to be available for the media to watch, but we were allowed to watch the entire practice. You can check out our in-depth observations on our premium message board.

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South Florida, USF, Bulls
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